Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük saygı duyuyorum

06.09.2019 22:20

Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve sonrasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile olan görüşmesinin detaylarını beIN Sports'a anlattı.

"COMOLLİ İLE ARKADAŞÇA BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gomis, "Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Ancak Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik. Damien Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor" dedi.