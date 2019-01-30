Bafetimbi Gomis, Diagne'yle Buluştu, Taraftara Transfer Müjdesini Verdi
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa'nın forveti Diagne'nin transferini sosyal medya hesabından duyurdu, "Galatasaray formasıyla benim gol rekorumu kırdığını görmek isterim." yazdı.
Galatasaray'ın forvet transferi ile ilgili taraftartarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Gomis, Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin Galatasaray'a gideceğini paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde Bafetimbi Gomis ile görüldü.
"GOL REKORU SENİ BEKLİYOR"
Golcü oyuncu, Twitter hesabından Diagne ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Umarım sezonun ikinci yarısı senin için harika geçer. Galatasaray formasıyla benim gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Gol rekoru seni bekliyor" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (18)
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bu adam kariyer değil para peşinde devre arası olmasa istemezdi ama mecbur kaldı Galatasaray yine de hayırlı olsun iş yapacaktır muhakkakCevap Yaz Yayından Kaldır
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kENDİ ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRELİM GÜVENELİM OYNATALIM. MİLYON EUROLAR ÖDEMEYELİM. GOMİSİN PEŞİNDEN DEĞİL KENDİ ÖZ EVLATLARIMIZDAN UMUT BEKLEYELİM.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ınsallah bızım bursadan gol kralı dıye aldıgımız ferdandao gıbı elınızde patlarCevap Yaz 8 11 Yayından KaldırKISKANMAYIN DEMİYECEM KISKANABİLİRSİNİZ.: baran1905Yayından KaldırUGUR: Fernando bu fenerde banko oynardi kotu deildikiTüm 18 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır