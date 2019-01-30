Bafetimbi Gomis, Diagne'yle Buluştu, Taraftara Transfer Müjdesini Verdi

Galatasaray'ın forvet transferi ile ilgili taraftartarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Gomis, Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin Galatasaray'a gideceğini paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde Bafetimbi Gomis ile görüldü.

"GOL REKORU SENİ BEKLİYOR"

Golcü oyuncu, Twitter hesabından Diagne ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Umarım sezonun ikinci yarısı senin için harika geçer. Galatasaray formasıyla benim gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Gol rekoru seni bekliyor" ifadelerini kullandı.