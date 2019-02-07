Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e: Kalbim Seninle Baba

Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis de Talat Terim'in hayatını kaybetmesine sessiz kalmadı. Gomis, Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Baba" yazdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Geçen sezon Galatasaray ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis, Talat Terim'in vefatına sessiz kalmadı.

"KALBİM SENİNLE BABA"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis, Talat Terim'in vefatı nedeniyle, Fatih Terim'le olan fotoğrafını ''Kalbim seninle Baba" notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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