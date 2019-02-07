Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e: Kalbim Seninle Baba
Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis de Talat Terim'in hayatını kaybetmesine sessiz kalmadı. Gomis, Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Baba" yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Geçen sezon Galatasaray ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis, Talat Terim'in vefatına sessiz kalmadı.
"KALBİM SENİNLE BABA"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis, Talat Terim'in vefatı nedeniyle, Fatih Terim'le olan fotoğrafını ''Kalbim seninle Baba" notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YORUMLAR (5)
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diriye saygısı olmayan bu ülkede ölüye saygı beklenmez başta TFFCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OLAYA BAK herhalde seninle geylerle aran iyidir. Adam gayet normal Baş sağliği dilemişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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GEY Mİ LA BU GOMİSCevap Yaz 1 11 Yayından KaldırGOMİS: SEN DE SALAKMISN LAA2 Yayından Kaldır
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adammCevap Yaz 6 Yayından Kaldır