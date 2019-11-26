Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
Galatasaray'da geçirdiği bir senelik süre zarfında şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğim" dedi.
Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Bafetimbi Gomis, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir gün mutlaka sarı kırmızılı ekibe döneceğini duyurdu.
Kariyerine Al Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, bir gün sarı kırmızılı ekibe dönmek istediğini söyledi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, Fatih Terim'le sarıldığı fotoğrafına, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" notunu düştü.
Bafetimbi Gomis'in söz konusu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.
55 MAÇTA 41 GOL VE 9 ASİST
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya'nın Urawa takımı ile Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımları karşı karşıya gelmişti.
Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçmiş ve dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Bafetimbi Gomis skoru belirleyerek takımına Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamıştı.
Haber Videosu: Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
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kral adamdı severim, keşke gelse. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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seni gönderene yazıklar olsun. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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50 YAŞINA GELDİN GELMECevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sevgili Gomis, durumlar kel, acele gel. . ''Bir gün'' deyip İşi uzatma, yarın ne olacağı belli olmaz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır