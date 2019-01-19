Galatasaray'da Badou Ndiaye, Bu Sezonki İlk Golünü Attı
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Ankaragücü karşısında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'ın gollerinden birini orta sahadan Badou Ndiaye kaydetti.
İLK GOLÜN DE ASİSTİNİ YAPTI
Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Ndiaye, takımının maçtaki 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 21. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı. Bu sezon ligde 12 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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17 haftada ilk gölü şikeci a.gücüne atıyorsa süperyıldız denen tenekeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamın dipsisi:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamlar 6 gol atmış haber bumu?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır