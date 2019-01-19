Galatasaray'da Badou Ndiaye, Bu Sezonki İlk Golünü Attı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'ın gollerinden birini orta sahadan Badou Ndiaye kaydetti.

İLK GOLÜN DE ASİSTİNİ YAPTI

Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Ndiaye, takımının maçtaki 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 21. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı. Bu sezon ligde 12 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

Kaynak: İHA