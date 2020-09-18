Babil 12. bölüm izle! Babil 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne? Babil fragman izle

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BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Babil 20.00'de başlayacak.

BABİL 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BABİL 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



BABİL 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay,

Aslı Enver,

Halit Ergenç,

Nur Fettahoğlu,

Mesut Akusta