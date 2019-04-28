Babel'in Hocasından Transfer Açıklaması Geldi

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Ryan Babel'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'ın gündemini meşgul ediyordu. Sarı Kırmızılılar'ın gelecek yaz kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili hocası Scott Parker'dan gündem yaratan bir transfer açıklaması geldi.

Daha önce Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın değişik liglerinden teklifler aldığı öğrenilen yıldız isim hakkında konuşan Parker, oyuncusunun geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"GİTMEK İSTERSE ENGEL OLMAYACAĞIZ"

"Babel, bizim için fantastik bir oyuncu ve yeni durağının neresi olacağı gelecek tekliflere bağlı. Şahsen Babel'in ayrılmak istemesini anlayışla karşılıyorum. Eğer gitmek isterse kendisine engel olmayacağız. Ancak biz kendisini çok beğeniyoruz. Eğer onun kalibresinde birini alma şansımız varsa ilk tercihiniz yine kendisi olacaktır.