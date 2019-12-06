Babel ile Belhanda'nın kavga ettiği iddia edildi!
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel ile Younes Belhanda'nın idmanda kavga ettiği iddia edildi.
06.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:48
Sarı kırmızılı takımda eleştiri oklarının hedefindeki isim Younes Belhanda'nın Ryan Babel ile antrenmanda kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arap basınının iddiasına göre Belhanda ile Babel, neden olduğu bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.
BELHANDA OCAK'TA AYRILMAK İSTİYOR
Belhanda'nın Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve kendisini uzun süredir isteyen Arap takımlarına bu kez 'evet' diyeceği belirtildi.
(Fanatik)
Haber Videosu: Babel ile Belhanda'nın kavga ettiği iddia edildi!
HABER YORUMLARI (2)
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Eski terim nerede. Eskiden olsa ikisinide kadro dışı koyardı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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