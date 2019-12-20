: Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

20.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:58

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel şaşırtan bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcunun, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıktı. Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA'ya gitti. FIFA'da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel'in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.

KULÜP 15 GÜN İÇİNDE PARAYI ÖDEMESE SERBEST KALACAKTI

Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılar yaşanan gelişme ile büyük şok yaşadı. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel'in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı. Kulüp 15 gün içinde Babel'e ödemeyi yapmamış olsaydı Hollandalı futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktı. Bu durumda Galatasaray neredeyse 12 milyon euroluk bir yükün altına girecek ve futbolcu serbest kalacaktı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ETKİSİ

Sarı-kırmızılılarda başta Babel krizi olmak üzere futbolculara yapılan ödemenin 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın şahsi kefaleti ile alınan krediyle gerçekleştiği bildirildi.

(Milliyet)

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