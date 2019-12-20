Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in, parasını alamadığı için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel şaşırtan bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcunun, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıktı. Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA'ya gitti. FIFA'da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel'in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.
KULÜP 15 GÜN İÇİNDE PARAYI ÖDEMESE SERBEST KALACAKTI
Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılar yaşanan gelişme ile büyük şok yaşadı. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel'in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı. Kulüp 15 gün içinde Babel'e ödemeyi yapmamış olsaydı Hollandalı futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktı. Bu durumda Galatasaray neredeyse 12 milyon euroluk bir yükün altına girecek ve futbolcu serbest kalacaktı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK ETKİSİ
Sarı-kırmızılılarda başta Babel krizi olmak üzere futbolculara yapılan ödemenin 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın şahsi kefaleti ile alınan krediyle gerçekleştiği bildirildi.
(Milliyet)
Haber Videosu: Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!
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beşiktaştada aynısını yaptı bu adam böyle keşke galatasaray bunu almasaydıCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ADAM Haklı , hırsız sarayCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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2. Başkan Abdurrahim Albayrak''ın şahsi kefaleti ile alınan krediyle gerçekleştiği bildirildi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YANİ BEN PARA İÇİN BURADAYIM DİYOR. . . FİKRET BAŞKAN BU ADAMI İYİKİ GÖNDERMİŞİN O ZAMANCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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transer olmadan iljk gün öncesinden bugune kadar bu çöpün galatsaraayya hiç faydasını olmaycağını üstüne basaba basa söyledim fatih hoca bu adamı nasıl transfer etti halen şoktayım galatsarayın tüm hızlı ataklarını bu kesiyor bencil son vurşu olmyan bir futbolcu yönetim babel seri enzonzi gibi adamları aldığı için istifa etmelıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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karaktersizsin babellllCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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ulan ne oynuyonuzda para diye cirpiniyorsunuz sizi bu takıma getirenlerin aklına şaşarımCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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pembe kafaCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Abi Gönderin bu adamı. . . Hayır gelmez bize bundan. Galatasaraylılık ruhunu içinde yaşayamamış adamdan bize futbolcu olmaz. Frank Ribery denen Şahsiyet yoksunu da aynı sebeple gitmişti. yollayın gitsin babasının evine. beyin özürlü antilop yavrusuCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Amatör yöneticilikCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır