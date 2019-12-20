Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere yanıt verdi.
20.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58
Galatasaray'da Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır
HABER YORUMLARI (4)
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Sekiztaşlılar yoruma hıncınızı alın :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kıvırtma, ettin mi etmedin mi? Edebilirsin hakkındır ama madem bu ülkede yetrince yaşadın bilirsin kimsenin parası kalmamıştır, gecikmiştir ama kalmamıştır. Kabahat sende değil ne mal olduğunu bildikleri halde seni buraya getirende PARAGÖZ.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Pisliğe bak temiz kalpten bahsediyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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SENDE BİLİYORSUN BU SAATTEN SONRA HİÇ BİR KULÜPTE BİR CACIK YİYEMEYECEĞİNİ KIVIR YAVRUM KIVIR SENİN ÖĞRENDİĞİN KIVIRMAK SADECE OYNA DA TAKIM İÇİN BİR MAÇ KAZAN YETTİN ARTIK SENDECevap Yaz 2 Yayından Kaldır