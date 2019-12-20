: Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır

20.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58

Galatasaray'da Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: İHA

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