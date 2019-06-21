Babel'den kafa karıştıran paylaşım
Adı Galatasaray ile anılan ve yeni sezonda sarı kırmızılı ekibin formasını giymesi beklenen Babel'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Fulham'la sözleşmesi sona eren ve en iyi teklifi Galatasaray'dan aldığını açıklayan Hollandalı yıldız Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
32 yaşındaki futbolcu sabah saatlerinde Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Geleceğimle alakalı, ben dahil hiç kimsenin beklemediği bir karar verebilirim" ifadelerini kullandı.
Babel'in bu paylaşımı Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olabileceği şeklinde yorumlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında endişeye neden oldu.
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