Babel'den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş'ı Rahatsız Etmemeli
Beşiktaş'tan devre arasında Fulham'a transfer olan, takımı küme düştüğü için boşa çıkan ve Galatasaray ile adı anılan Babel'den açıklama geldi. Yıldız futbolcu Galatasaray ile görüştüğünü için ölüm tehditleri aldığını belirtti.
Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğini mesaj verdi.
Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi ve, "Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım. Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray gitmem demek, eski kulübüm Beşiktaş'ı rahatsız etmem anlamına gelmiyor" dedi.
FULHAM'DA KALMAK İSTEMEDİ
Fulham'da iyi bir performans gösteren ancak takımı kümede tutamayan Ryan Babel, Fulham'da devam etmenin de kendisi açısından bir opsiyon olduğunu ancak bu yönde bir karar vermediğini ifade etti ve, "Fulham'da kalmak benim için bir seçenekti. İngiltere Championship'i maç sayısı, fiziksel mücadele açısından benimle tam olarak örtüşmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan NOS'a da konuşan Babel, "Şu anda iyi teklifi Galatasaray sundu bunu saklayamam ama görüştüğüm başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.
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Boş tehditler takımı BeşiktaşCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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ADAMA MAAŞ BİLE VEREMEDİNİZ KAÇIRDINIZ ELİNİZDEN ŞİMDİDE TİNERCİLİK YAPMAYINCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Babel ‘e yapılan tehditleri şiddetle kınıyorum.Cevap Yaz 8 4 Yayından KaldırDÖNDÜ TEYZE: Bende Kınıyorum.8 3 Yayından Kaldır