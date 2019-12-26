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Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny için babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Nasser Elneny, oğlunun Milan ile anlaşmak üzere olduğunu ve Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.

26.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:09
Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

'den kiralık olarak 'ta oynayan Muhammed Elneny'nin babası Nasser Elneny, iddiaları ile ilgili Mısır'da konuştu ve transferin bitebileceği ile ilgili sinyaller verdi.

"MILAN'A GİTMEK İSTİYOR"

Milan'ın oğlunu çok ciddi şekilde istediğini belirten baba Elneny, "Elneny ile Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Oğlumu istediklerini yine belirttiler ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı. Önümüzdeki saatler bu konuda belirleyici olabilir. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın vazgeçmediği isimlerden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)


Haber Videosu

: Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı
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