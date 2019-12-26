Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny için babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Nasser Elneny, oğlunun Milan ile anlaşmak üzere olduğunu ve Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.
Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Muhammed Elneny'nin babası Nasser Elneny, Milan iddiaları ile ilgili Mısır'da konuştu ve transferin bitebileceği ile ilgili sinyaller verdi.
"MILAN'A GİTMEK İSTİYOR"
Milan'ın oğlunu çok ciddi şekilde istediğini belirten baba Elneny, "Elneny ile Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Oğlumu istediklerini yine belirttiler ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı. Önümüzdeki saatler bu konuda belirleyici olabilir. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın vazgeçmediği isimlerden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
(Sporx)
Haber Videosu: Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı
-
noolursun citma ha üşşağumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sosaaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
daha güçlü lige mi gidecekmiş bizim ligimizi beğenmiyooon heeee iyi tamam yürü gitCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
gitsin bırakın milan çok iyiydi deCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İsabet olmuş çokta faydan yok takımaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
hayır nasıl bir anlaşma yapılıyor 1 yıllık kullanım hakkı bizimdir, tek taraflı fesih olursa tazminat gerektirir maddesi yok mu kardeşim.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
gidersen git. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır