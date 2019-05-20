Aziz Yıldırım'ın Ardından Ali Koç da Başkanlığının İlk Yılında Galatasaray Şampiyonluğu Gördü

Aziz Yıldırım ve Fikret Orman'ın ardından Ali Koç da başkan seçilmesinin ilk yılında Galatasaray şampiyonluğu gördü.

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuyla birlikte enteresan bir istatistik de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1998 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, 2000 yılında Beşiktaş Başkanlığına seçilen Serdar Bilgili, 2012 yılında Beşiktaş Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın ardından ilk yılında Galatasaray şampiyonluğu gördü.

1997-1998 Galatasaray-Aziz Yıldırım

1999-2000 Galatasaray-Serdar Bilgili

2011-2012 Galatasaray-Fikret Orman

2018-2019 Galatasaray-Ali Koç

Aziz Yıldırım'ın Ardından Ali Koç da Başkanlığının İlk Yılında Galatasaray Şampiyonluğu Gördü
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YORUMLAR (22)

  • MEMO:
    fenerin borçu var parasız şampıyon olamıyor bu gs 20-30 yıldır borçu var ama sürekli şampiyon oluyorlar
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  • FF:
    bu yıldan itibaren 4 büyükerde şampıyonluk yarişı galatasaray beşiktaş trabzon başakşehir diğerleri kümede kalma müçadelesi vereçek
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  • SÜPERALİ:
    Feneri yenemeden şampiyon olduysanız gidin yenilen takımlardan ve tff den bekleyin tebriklerinizi
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