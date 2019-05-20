Aziz Yıldırım'ın Ardından Ali Koç da Başkanlığının İlk Yılında Galatasaray Şampiyonluğu Gördü

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuyla birlikte enteresan bir istatistik de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1998 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, 2000 yılında Beşiktaş Başkanlığına seçilen Serdar Bilgili, 2012 yılında Beşiktaş Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın ardından ilk yılında Galatasaray şampiyonluğu gördü.

1997-1998 Galatasaray-Aziz Yıldırım

1999-2000 Galatasaray-Serdar Bilgili

2011-2012 Galatasaray-Fikret Orman

2018-2019 Galatasaray-Ali Koç