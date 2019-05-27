Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri'ye Gitti
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Kumpas Davası' için Silivri'ye geldi. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da Silivri'deydi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetimden isimler, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasını takip etmek için salona giriş yaptı. Yıldırım'ın yanı sıra, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasına geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek 12. Kumpas Davası duruşması için salona giriş yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy önderliğinde salona giriş yapan yönetim kurulu üyelerinin daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.
TARAFTARLAR DA ORADAYDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası için Silivri'ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası'nın 12. duruşması için Silivri'de toplandı. Silivri TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde toplanan yaklaşık 300 taraftar sarı-lacivertli takım ve eski Başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Yıldırım'ın burada taraftarlarla buluşup bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
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Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz, İslamiyet’in adüvvü canı olan Moskof, İngiliz ve Fransız Hükümetleri ile muharip bulunuyor. Emir-ul Müminin Hazretleri sizleri cihada davet ediyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Başkan sana yapılanlarıda takıma yapılanlarıda unutmadık unutmayacağızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Maalesef Ali Koç ile birlikte Fenerbahçe ele geçirildi. Uyanın fenerliler Aziz Yıldırımın savunduğu herşeyi kaybedicezCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırLUTENES: ali koç gelecek güneş doğacak diye haykıranlardandım ama şuan sana okadar çok hak veriyorumki inşallah yanılan biz oluruz ve seneye ve ondan sonraki senelerde FENERBAHÇEMİZ ÇOK İYİ YERLERE GELİR. . .Yayından Kaldır