Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri'ye Gitti

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetimden isimler, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasını takip etmek için salona giriş yaptı. Yıldırım'ın yanı sıra, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasına geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek 12. Kumpas Davası duruşması için salona giriş yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy önderliğinde salona giriş yapan yönetim kurulu üyelerinin daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.

TARAFTARLAR DA ORADAYDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası için Silivri'ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası'nın 12. duruşması için Silivri'de toplandı. Silivri TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde toplanan yaklaşık 300 taraftar sarı-lacivertli takım ve eski Başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Yıldırım'ın burada taraftarlarla buluşup bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA