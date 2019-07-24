Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi

Kendi döneminden örnekler veren Aziz Yıldırım, Ömer Faruk Beyaz ile Oğuz Kağan GGüçtekin'e de dikkat çekti. Oğuz Kaan için Manchester City'nin kendilerine 5 milyon euro teklif ettiğini ama kabul etmediklerini hatırlattı.

Takvim'e konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var. Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.