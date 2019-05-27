Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye Sitem
Silivri'de devam eden Kumpas Davası'nı yerinde takip eden Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında kendisinin kurduğu FB TV'ye sitem etti.
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe taraftarına seslendi ve FB TV'ye sitem etti.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;
"Fenerbahçe camiasına söylüyorum. Hepiniz birlik ve beraberlik içerinde olun sakın bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu... Ortak paydamız Fenerbahçe, lütfen bunun dışına çıkmayın. Fenerbahçe'nin televizyonunu da bugün burada gördüm. Ondan da mutlu oldum. Çünkü bir doğum günümü bile Fenerbahçe televizyonu kutlamıyor. Ben yaptım ben kurdum arkadaşlarımla ve sizlerle. Biz o acıları da yaşadık." diyerek tepki gösterdi.
YORUMLAR (6)
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Bir GS''lı olarak, ''Vefa İstanbulda bir semt adıdır Aziz Yıldırım'', diyorum!:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şikeci konuştuCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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MUTLU YILLARIN OLSUN EFSANE BAŞKAN AZİZ YILDIRIM YANINDAYIZ OLMAYADADEVAM ETCEZCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ağlama duarı oldun lan çaldın çırptın şike yaptın ondan sonra sadece benmi yapıyorum herkes yaptı dedin evet herkes suçu işledi ama sen yakalandın cezanı çek niye madur edebiyatı yapıp ağlıyorsun neymiş fb tv ben kurdummuş sanki cebinden para verdindeCevap Yaz 4 9 Yayından KaldırFENERLİ MİLİTAN: BÖYLE KONUŞUYON FENER IÇIN ADAM HAPIS YATTI HADI SIMDIKI BASKANINA SÖYLEDE FENER IÇIN BIR GUN HAPIS YATSIN ŞATOSUNDAN ÇIKIPDA4 2 Yayından Kaldır
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