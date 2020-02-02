Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

02.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:43

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü ise 90+4. dakikada Chebake'den geldi.

ALANYASPOR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.