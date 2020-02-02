Haberler » Spor » Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

02.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:43
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü ise 90+4. dakikada Chebake'den geldi.

ALANYASPOR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler