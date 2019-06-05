Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde gelecek sezon için anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun 13'üncü haftasında 12 puanla devraldığı Alanyaspor'u 44 puana taşıyan ve ligi 9'uncu sırada bitiren Sergen Yalçın ile yola devam edilmeyecek.
Turuncu-Yeşilli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: DHA
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