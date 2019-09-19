Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!

19.09.2019 19:02

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'nin 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçta kural ihlali olduğu talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İKİ GOL DE TERTEMİZ"

'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır."

Kaynak: DHA