Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kalesini koruyan Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Kulüp resmi sitesi üzerinde deneyimli kaleci ile anlaştıklarını duyurdu.
20.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:49
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen ardından İspanya'nın Malaga takımına geçen kaleci Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. 1988 doğumlu kaleci ile anlaştıklarını kulüp resmi hesabı açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor'da 35 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK takımı ile anlaşmıştı.
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ooo müdür yaşıyormusun sen ya :) :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır