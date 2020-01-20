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Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kalesini koruyan Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Kulüp resmi sitesi üzerinde deneyimli kaleci ile anlaştıklarını duyurdu.

20.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:49
Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

ve 'ın da formasını giyen ardından İspanya'nın Malaga takımına geçen kaleci Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. 1988 doğumlu kaleci ile anlaştıklarını kulüp resmi hesabı açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor'da 35 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK takımı ile anlaşmıştı.

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