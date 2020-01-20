Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

20.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:49

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen ardından İspanya'nın Malaga takımına geçen kaleci Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. 1988 doğumlu kaleci ile anlaştıklarını kulüp resmi hesabı açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor'da 35 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK takımı ile anlaşmıştı.