Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına giderek "Hocam al sen kullan" dediği kamera kayıtlarında anlaşıldı.

09.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:03
Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam

Süper Lig'in 11. hasftasında deplasmanda 'ye 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da 'nın maçın hakemine tepkisi gündem oldu. Kara'nın Palabıyık'ın verdiği penaltı kararı sonrasında "Hocam al sen kullan" dediği öğrenildi.

AYTAÇ KARA'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi 'ın önüne bıraktı.

Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.


Haber Videosu: Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam
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HABER YORUMLARI (4)

  • LEYLİ LEYLİ YAR:
    Elle vursun herkes o zaman penaltı çalmak yasak Fener''e karşı madem, fanatiklikten gözünüz kör olmuş sizin.
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  • BEŞİKTAŞ JK:
    YERE YATSANA YERE YATSANA ALİ PALABIYIK YERE YATSANA. . . FB NİN AMİGOSU VE 12. ADAMIDIR HEP ALİ PALABIYIK. HALİS ÖZKAHYA VE FIRAT AYDINUS İLE BERABER. .
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