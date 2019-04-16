Ayşe Begüm Onbaşı'dan Müthiş Şov

Dünya Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris Kaunas'ı ağırladığı Play-Off ilk maçı öncesinde gerçekleştirdiği şovla tribünleri coşturdu.

Red Bull sporcusu Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği mücadele öncesinde gerçekleştirdiği şovla izleyenleri mest etti. 17 yaşındaki sporcu, tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar önünde jimnastik şov gerçekleştirirken, seyirciler, genç sporcuyu uzun süre alkışladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano da, genç sporcuya uzun süre alkışlarıyla destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA