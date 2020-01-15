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Ayrılık sonrası Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Sergen Yalçın, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi." dedi.

15.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:51
Ayrılık sonrası Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör ile yollarını ayırdı. Bu karar sonrasında Sergen Yalçın ilk açıklamasını yaptı. TRT Spor'a konuşan Yalçın, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi.

24 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın yönetiminde, bu sezon 24 maça çıkarken, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk devresini ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.


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: Ayrılık sonrası Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
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