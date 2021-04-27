"Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler

Thodex'ten sonra kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın, sadece kripto para dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadığı, vergi dolandırıcılığı da yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında hesaplama yapan Mali Müşavir Hasan Karakaya, "Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen Baş'ın devletten vergi kaçırdığını gözler önüne serdi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçmasının ardından VeBitcoin isimli kripto para borsası da işlemleri durdurdu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık suçundan VeBitcoin'in sahibine, eşine ve çalışanlarına bir dava açtı. Gözaltına alındılar. Vebitcoin CEO'su İlker Baş, eşi ve 2 çalışanı tutuklandı. Şirketinse geçmişine baktığımızda vergi borçları görünüyor. Şu an itibarıyla 140 bin lira vergi borcu var.

BİR DOLANDIRICILIĞI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Aylık gelirinin 1,5 milyon TL olduğunu söyleyen İlker Baş'ın bir dolandırıcılığı daha ortaya çıktı. Baş'ın vergi dolandırıcılığı da yaptığı tespit edildi. Mali Müşavir Hasan Karakaya, CNN TÜRK Muhabiri Samet Güner'e detayları anlattı.

"VeBitcoin'in 140 bin lira vergi borcu var. Aylık kazancı 1,5 milyon lira olduğunu söylüyor. Aylık kazancı 1,5 milyon liraysa ne kadar vergi ödemeli?" sorusuna yanıt veren Mali Müşavir Hasan Karakaya, "Aylık kazancı 1,5 milyon liraysa yıllık 18 milyon lira vergi beyan etmesi gerekir. Masraf beyan etmesi gerekir. Bunun da vergisel değeri yaklaşık 4 milyon lira yani 3 milyon 960 bin lira. 2017 yılında 4 bin lira kar beyan etmiş, bunun vergisel oranı 880 liradır. 2018 yılında 12 bin lira kar beyan etmiş. 2019 yılında ise zarar beyan etmiş. Rakamların hiçbir alakası yok kesinlikle birbiriyle örtüşmüyor." dedi.

"DEVLETTEN VERGİ KAÇIRDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR"

"Normalde ne kadar olmalıydı?" sorusuna yanıt veren Mali Müşavir Hasan Karakaya, "1,5 milyon lira kar ettiğini söylüyorsa 4 milyon vergi beyan etmesi gerekir. Siber saldırıya uğradığını 200 milyon lira değerinde Bitcoin'in çalındığını söylüyor. 34 ayda da 120-135 milyon kadar parayı geri ödediğini söylüyor. 120-135 milyon arasında bir parayı kapattıysa bu da aylık 4 milyon lira gibi bir rakama denk gelir. 4 milyon çarpı 12 dediğimizde 45 milyon gibi bir rakam denk gelir.

45 milyonun vergisel değeri yaklaşık 10 milyon liradır. Yani burada söylenenle, ifade edilenle mali veriler birbiriyle örtüşmemektedir. 1,5 milyon lira aylık kazanıyorsa yıllık vergisinin 4 milyon lira olması lazım. Aylık 4 milyon lira kazanması lazım. Yıllık 45 milyon lira eder bunun vergisi 10 milyon lira. Böyle bir kazanç yok. Böyle bir beyan yok.

Vebitcoin sahibi kazandığı rakamlar 1,5 milyon lira olsaydı ödeyeceği rakam 4 milyon lira olacaktı. Kendi ifadesinde diyor ki ben zarara uğramıştım 200 milyon lira. 120-135 milyon lirasını ödedim. Onun için de aylık kazancının 4 milyon lira olması lazım. Sadece mağdur ettiği kişiler kullanıcılar değil. Devletten de vergi kaçırdığı ortaya çıkıyor." dedi.