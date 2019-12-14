: Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'ya kancayı taktı!

14.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:57

Ligde oldukça kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. En az 5-6 transfer yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar'da anlaşılan ilk isim belli oldu.İç Anadolu ekibi, eski stoperi Jagos Vukovic ile el sıkıştı. 32 yaşındaki başarılı savunmacı ile Ocak ayında 1.5 senelik mukavele yapılması planlanıyor.

Taylan Antalyalı

TAYLAN KİRALANACAK

Süper Lig kariyerinde toplam 87 maça çıkan 1.95'lik dev savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gollük hücum katkısı da sağlamıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, devre arasında forvet, kanatlar ve orta sahaya mutlaka önemli oyuncular transfer edecek. Gündemdeki isimlerden biri de Galatasaraylı Taylan Antalyalı. Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu, devre arasında büyük ihtimalle kiralık olarak transfer edilecek.

(Fanatik)

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