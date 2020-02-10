Haberler » Spor » Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı - Spor

Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aykut Kocaman, tesislere gelerek kulüp çalışanları ve futbolcularıyla vedalaşırken, tesislerden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

10.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:28
Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı

Konyaspor'un teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, gözyaşlarıyla tesislerden ayrıldı.

saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

DUYGUSAL ANLAR

Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Aykut Kocaman, veda esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.


Haber Videosu

: Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (22)

  • THECROW:
    konyaspor adına sevindim artık maç kazanmaya başlarlar karakterine bişey diyemem ama bu adam futbol katili bir adam hocalık 0
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KEMAL:
    Adammi? Bumu? Adamligi neye gore belirliyosun sen bilmiyorum ama, eger bu sahsa o kriterlere gore adam diyosan sende buyuk sikinti var
    1 Yayından Kaldır
  • DAVUT DOĞRUCUC:
    AYKUT VARKEN KONYA HİÇ FENEV''E ZOR DEPLASMAN OLMADI
    Yayından Kaldır
  • ALİ:
    Davut Efendi , bilmeden araştırmadan boş boş konuşma . Aykut Fenerbahçe haricinde Ankaraspor , Malatya ve Konyasporu çalıştırdı . Bu takımlarla Fenerbahçeye karşı 12 maça çıktı . 3 Galibiyet , 1 Beraberlik 8 de Mağlubiyet aldı . Bu takımlar ligin zayıf takımlarıydı . Trabzon , Beşiktaş , Galatasaray , Başakşehiri mi çalıştırdı ki , Fenerbahçeye karşı daha fazla galibiyeti olsun . Kaldı ki , bir dönem Trabzon olsun Galatasaray olsun 10 - 15 sene Fenerbahçeyi yenememişlerdi .
    13 3 Yayından Kaldır
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler