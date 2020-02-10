Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı
İttifak Holding Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aykut Kocaman, tesislere gelerek kulüp çalışanları ve futbolcularıyla vedalaşırken, tesislerden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, gözyaşlarıyla tesislerden ayrıldı.
Sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
DUYGUSAL ANLAR
Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Aykut Kocaman, veda esnasında gözyaşlarını tutamadı.
Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.
Haber Videosu: Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı
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konyaspor adına sevindim artık maç kazanmaya başlarlar karakterine bişey diyemem ama bu adam futbol katili bir adam hocalık 0Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN AYKUT HOCAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keske adam oldugu kadar futboldada basarili olsaydiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adammi? Bumu? Adamligi neye gore belirliyosun sen bilmiyorum ama, eger bu sahsa o kriterlere gore adam diyosan sende buyuk sikinti var1 Yayından Kaldır
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savunma yapıyorCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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AYKUT HOCA SEN İYİ ADAM VE HOCASIN.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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ARTIK FB'' YE MAÇ VEREMEYECEĞİ İÇİN AĞLIYOR OLMASIN !!!!Cevap Yaz 7 40 Yayından Kaldır
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AYKUT VARKEN KONYA HİÇ FENEV''E ZOR DEPLASMAN OLMADIYayından Kaldır
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Davut boş yapmış anlaşılan2 1 Yayından Kaldır
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Davut Efendi , bilmeden araştırmadan boş boş konuşma . Aykut Fenerbahçe haricinde Ankaraspor , Malatya ve Konyasporu çalıştırdı . Bu takımlarla Fenerbahçeye karşı 12 maça çıktı . 3 Galibiyet , 1 Beraberlik 8 de Mağlubiyet aldı . Bu takımlar ligin zayıf takımlarıydı . Trabzon , Beşiktaş , Galatasaray , Başakşehiri mi çalıştırdı ki , Fenerbahçeye karşı daha fazla galibiyeti olsun . Kaldı ki , bir dönem Trabzon olsun Galatasaray olsun 10 - 15 sene Fenerbahçeyi yenememişlerdi .13 3 Yayından Kaldır