Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna cevap verdi ve henüz böyle bir şeyin olmadığını söyledi.