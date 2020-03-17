Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna cevap verdi ve henüz böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
17.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:44
Konyaspor'dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye döneceği iddiasına yanıt verdi.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Geçen akşam Zorlu Center'da görüntülenen Kocaman, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusu üzerine "Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok" dedi.
2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet
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