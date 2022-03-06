Ayçicek yağı neden zamlandı ve yağ fiyatları neden artıyor, mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçeği yağı fiyatlarındaki artış vatandaşları çileden çıkarttı. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu. Türkiye'de önceki gün çok sayıda vatandaş, marketlere giderek ayçiçeği yağı satın almak istedi. Ancak yeterli yağ olmasına rağmen stokçuluk yapan marketler, yağları rafların arkasına taşıdı. Peki, Ayçicek yağı neden zamlandı? Yağ fiyatları neden artıyor? Yağ fiyatları düşer mi? Ayçiceği yağı fiyatları neden yükseliyor? Yağ fiyatları ne kadar, düştü mü? İşte detaylar...

AYÇİCEK YAĞI NEDEN ZAMLANDI?

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, iki ülkeden de ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar, tepkilerini de dile getirdi. Öte yandan fiyatlara daha da fazla zam geleceği söylentileri ile vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu.

Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği kaygısıyla pek çok markette izdihamlar yaşanırken, bir e-ticaret sitesinde yayınlanan ilan ise özellikle sosyal medyada gündem oldu. 18 litrelik teneke ayçiçek yağını 1.098 liradan satan internet sitesinin ilanında, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu.

BAKAN İDDİALARI YALANLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" dedi.

"YETERLİ AYÇİÇEK YAĞI STOKU BULUNMAKTA"

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" sözlerine yer verdi.

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