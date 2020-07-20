Ayasofya simgesi bulunan hatıra parası euro basıldı! Hatıra parası nedir?
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Ayasofya simgesi bulunan hatıra parası euro basıldı! Hatıra parası nedir?

İbadete açılan Ayasofya Camii için hatıra amacıyla yaklaşık 10 bin adet euro basıldı. Ayasofya simgeli hatıra parası tanıtım için kullanılacak. Hatıra parası euro örnekleri neler? Ayasofya hatıra parası nerede üretildi? Ayasofya hatıra parası ne kadar?

Ayasofya simgesi bulunan hatıra parası euro basıldı! Hatıra parası nedir?
20.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:03

86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii, hatıra parasında yer aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın turizm amacıyla para basma lisansı verdiği kuruluşta gerçek euro standartlarında basılan paranın ön yüzünde Ayasofya, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri bulunuyor. Turizm ve tanıtım amacıyla basılan hatıra parası, gerçek euro standartlarında yapıldı. Yaklaşık 10 bin adet basılan hatıra parasında tedavül görmemesi adına '0' ibaresi bulunuyor. Söz konusu hatıra parası Avrupa ve Türkiye'de, Ayasofya'nın tanıtımı amacıyla kullanılacak.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI KARARINI ÖNGÖRÜYORDUK"

Nümismat ve 0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını çok yerinde bulduğunu söyleyerek, "Bizde destek olmak amaçlı böyle bir girişimde bulunduk. Bu bir hatıra parası tabii ki. Bu bizim 17'nci hatıra paramız. Bizim bu çalışmamız yaklaşık bir aylık süreçte gerçekleşti. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını öngörüyorduk. Bir ay öncede buna ilişkin bir faaliyette bulunduk. Tesadüfen Ayasofya'nın ibadete açılacağı kararının olduğu gün hediye para elimize ulaştı. Bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Ayasofya simgesi bulunan hatıra parası euro basıldı! Hatıra parası nedir?

AYASOFYA HATIRA PARASI NEREDE ÜRETİLDİ?

Söz konusu paranın Fransa'da gerçek bir euro matbaasında basıldığını belirten Honça, "Bu matbaa, aynı zamanda 15 ülkeye para basan bir kurum. Bu para diğer eurolarda olduğu gibi filigranına, hologramına, güvenlik şeritlerine ve seri numaralarına kadar aynı oluyor. Paranın '0' olmasının sebebi, tedavül görmemesi içindir. Diğer paralardan bu şekilde ayırt ediliyor. Para tek bir renk yapılıyor, bize verilen imkan bu kadar olduğu için tek renkte basılıyor. Ayrıca çalışma alanımız dar olduğu için renkleriyle oynayamıyoruz. Paranın üzerinde çok fazla oynama yapamıyoruz. Bize verilen alanın dışında bir çalışma yapamıyoruz" diye konuştu.

AYASOFYA HATIRA PARASI NE KADAR?

Turizm amacıyla yapılan bir para olduğunun altını çizen Honça sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 10 bin adet basıldı. 5 bini Türkiye'de, diğer 5 bini de Avrupa'da dağıtılacak. Kesinlikle maddi bir unsuru bulunmuyor. Bu paranın ticari bir amacı bulunmuyor. Tamamen hediye amaçlı olan bu paranın 35 TL gibi bir değeri bulunuyor. Bu hediye paraları ulaştıracağımız bir çevremiz var. Satışı internet üzerinden gerçekleştiriyoruz."

Ayasofya simgesi bulunan hatıra parası euro basıldı! Hatıra parası nedir?

"BÜTÜN ÇALIŞMALARDA GEREKLİ İZİNLERİMİZİ ALIYORUZ"

Ayasofya hatıra parasının kendilerinin 17'nci çalışması olduğunu ifade eden Honça, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda gerekli izinlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımızın içerisinde iki tane cumhurbaşkanı projesi bulunuyor. Ailelerinden nezaketen izinler alındı. Sağ olsunlar aileleri de katıldı. Bu paraların tanıtımını yaptık. Bugüne kadar bu hatıra paralarının dünya genelinde bin 500'e yakın örnekleri mevcuttur. Paralarla ilgili bir izin gerekli değil ama biz izinlerimizi alırız. Bununla ilgili ıslak imzalı bir izin de yok. Uygun görülürse yapılır, görülmezse yapılmaz" açıklamalarında bulundu.

HATIRA PARASI NEDİR?

Hatıra Parası, günümüzde kullanılan paradan farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından pirinç, altın, gümüş ve bronz gibi materyallerden üretilir. Özel günler için veya kültürel amaçlı kullanılır. Bu amaç kapsamında piyasaya sürülen paralar, hatıra parası olarak bilinir.

HATIRA PARASI EURO ÖRNEKLERİ NELER?

Turizm amaçlı, tanıtım amaçlı veya koleksiyoncular için basılan hatıra paralar pek çok simgeyi, yüzü konu edinmiştir. Turizm ve tarihi figürler, Türk büyükleri ve ünlülerini konu alan pek çok basım vardır.

https://www.0euroturkiye.com

Kaynak: İHA

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