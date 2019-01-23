Avustralya Açık'ta Serena Williams Elendi
Avustralya Açık'ta, eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Serena Williams karşılaştı.
SON SETİ 7-5 KAYBETTİ
Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 4 6 Yayından KaldırCİNCONLU: Aynen öyle ama gelde anlat düşmanımız çok3 5 Yayından Kaldır