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Avrupa'nın devleri, milli oyuncularımızı transfer etmek için sıraya girdi!

Tarihinde ilk kez grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takımımızın oyuncularına teklif yağıyor.

15.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:07
Avrupa'nın devleri, milli oyuncularımızı transfer etmek için sıraya girdi!

EURO 2020 Elemeleri'nde 20 puan toplayarak H Grubu'ndan çıkan ve yakaladığı jenerasyonla 'nın dev kulüplerini harekete geçiren ay yıldızlı futbolcularımıza teklifler yağıyor. Akşam'da yer alan habere göre yaz ayı transfer döneminde Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a giden Merih Demiral için 'ın 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'in, Kaan Ayhan'a ise Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.

İşte ay yıldızlı oyuncularımız için girişimde bulunan kulüpler:

Merih Demiral: Milan

Çağlar Söyüncü: Arsenal

Zeki Çelik: Milan

Kaan Ayhan: Lazio

Cengiz Ünder: Bayern Münih-M.City

Uğurcan Çakır: Liverpool

Nazım Sangare: Galatasaray-Fenerbahçe


Haber Videosu: Avrupa'nın dev kulüplerinden Milli yıldızlarımıza teklif yağıyor!
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HABER YORUMLARI (5)

  • HALİT BOSNASARAYLI:
    Galatasaray da 2000 yılında UEFA şampiyonu olunca oyuncular kapışıldı, Fatih Terim de . Ama sonra n''oldu Galatasaray bitti, oyuncular gittikleri takımlarda tükendi, ortada tesadüfen kazanılmış hissi veren bir şampiyonluk kaldı.
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  • ALP:
    Karşılaştırdığın takımlar çok yanlış birisi göğsümüzü kabartan dünyanın dört bir yanında oynayan yıldızlarımız A MİLLİ TAKIMIMIZ diğeri ise galatasaray sadece. Bu habere TÜRK olan herkes sevinir. Gs''dan uefa kupası sonrası giden herkes kendini gösterememiş ise bu onun suçudur. Ben bütün oyuncularımızın arkasındayım ve kendilerini en iyi şekilde göstereceklerine eminim.
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  • DERBEDER CİMBOMLU:
    MAAŞALLAH ÇOCUKLARA KENDİ BİLEK GÜÇLERİYLE BU GÜNLERE GELDİLER. BENCE MUHTEŞEM BİR JENERASYON . ŞENOL HOCAM SÜPERSİN.
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