Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit'e Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit'e konuk olacak. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
ZENİT: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew
YORUMLAR (2)
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4+4+2 yenilmek için çıkıyo resmenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe’ye Başarılar Diliyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır