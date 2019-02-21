Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit'e Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

ZENİT: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew