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Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu

Manchester City, UEFA'nın finansal fair play kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği 2 yıl Avrupa'dan men kararına Spor Tahkim Mahkemesi CAS yoluyla itiraz etti.

26.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:09
Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu

İngiltere kulübü , UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iki sezon kupalarından men cezası için Uluslararası Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

CAS DUYURDU

CAS'tan yapılan açıklamaya göre Manchester City, UEFA'nın 14 Şubat'ta kulübe verdiği 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezasına ilişkin karara itiraz etti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu
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