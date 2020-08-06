Avrupa borsaları BoE'nin faiz kararı sonrası düşük açıldı Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England - BoE) politika faizlerini yüzde 0.10 düzeyinde sabit tutmasının ardından düşüşlerle açıldı.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England - BoE) politika faizlerini yüzde 0.10 düzeyinde sabit tutmasının ardından düşüşlerle açıldı.

BoE açıklamasında, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret edilerek, ekonomiye ilişkin gelişmelerin de büyük ölçüde Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağı vurgulandı.

Credit Agricole, Siemens, Lufthansa, ING, Unicredit, AXA ve Adidas piyasalar açılmadan önce üç aylık kazanç raporlarını yayınladılar.Bu gelişmelerle;Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 0.88 yükselen Covestro AG hisselerinin desteğinde yüzde 0.06 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 3.60 düşen Glencore hisselerinin etkisinde yüzde 0.79 düştü.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, Axa hisselerinin yüzde 2.05 düşmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.30 düşerek başladı.

Kaynak: DHA