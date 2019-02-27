Avrupa Basını, Franck Ribery'nin Galatasaray'a Döneceğini Yazdı

Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery'nin Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyeceği iddia edildi.

Bavyera ekibinin başkanı Uli Hoeness'in; "Kararımız kesin. Bu sezon Ribery'nin son senesi olacak" demesi üzerine başta Alman ve Fransa basını olmak üzere Avrupa'da birçok basın kuruluşu 2005'te 6 ay Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun tekrar Sarı-Kırmızılı takıma döneceğini yazdı.

35 yaşındaki yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

(Güneş)