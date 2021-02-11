Avni Yıldırım - Canelo maçı ne zaman, saat kaçta? Avni Yıldırım - Canelo hangi kanalda yayınlanacak?
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Avni Yıldırım - Canelo maçı ne zaman, saat kaçta? Avni Yıldırım - Canelo hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:07
Avni Yıldırım - Canelo maçı ne zaman, saat kaçta? Avni Yıldırım - Canelo hangi kanalda yayınlanacak?

Türk boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Avni Yıldırım ve WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerine sahip olan Meksikalı boksör Saul Alvarez karşı karşıya gelecek. Peki Avni Yıldırım - Canelo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk Boks tarihinde ilk defa bir boksör WBC - WBA'de maça çıkacak ve boks severler dört gözle bu karşılaşmayı bekliyor! Avni Yıldırım, altın kemer için ilk adımı atarken, aynı zamanda WBC - WBAgibi büyük uluslararası boks mücadelesine çıkacak ilk Türk Boksör de olacak. Tarihe geçecek bir boks mücadelesi olacağı ön görülen Avni Yıldırım -Canelo maçı ne zaman hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

AVNİ YILDIRIM CANELO MAÇI NE ZAMAN? AVNİ YILDIRIM - CANELO HANGİ KANALDA?

Canelo ve Avni Yıldırım maçı 28 Şubat'ta yayınlanacak. Karlışama S Sport Plus kanalından naklen canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın saat kaçta gerçekleşeceği ise henüz belirtilmedi. Avni Yıldırım bu karşılaşmayı kazanırsa Türkiye'ye altın kemeri getirecek.

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