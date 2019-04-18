Av Yasağı Nedeniyle Tezgahlardaki Balık Fiyatları Neredeyse İki Kat Yükseldi
15 Nisan'da av yasağının başlaması nedeniyle balık fiyatları neredeyse iki kat pahalandı. Balıkçılar fiyat artışlarını tezgahlarda az balık olmasına bağladı.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle tezgahlara yeterince balık gelmeyince fiyatlar yükseldi. Av yasağından önce kilosu 30- 35 lira arasında değişen balık türleri, 50- 60 lira arasında satılmaya başlandı.
SOMONUN FİYATI 75 LİRAYA ÇIKTI
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki balık tezgahlarında, av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce kilosu 35 liraya satılan çupra, 50 liraya, 30 liraya satılan levrek ise 55 liraya satılmaya başlandı. Tezgahların en pahalı balığı olan somonun fiyatı ise 75 liraya kadar çıktı.
Mudanyalı balıkçılar, tezgahlarda az balık olduğu için fiyatların yükseldiğini söyledi.
Kaynak: DHA