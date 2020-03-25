Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Haberler
İşçi, Güncel

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Avukat Bedia Teymur; koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren işyerlerindeki çalışanların ücretsiz izne çıkma şartları, işsizlik maaşı alıp alamayacakları gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

25.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:43
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu

İnsanlığı tehdit eden koronavirüs salgını, bir yandan insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olurken bir yandan da ekonomik zarar meydana getiriyor. Virüsle mücadele kapsamında birçok iş yeri kapatılırken, vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılıyor. Faaliyetlerine ara veren işletmeler; çalışanlarını izinli saydığı taktirde ücretlerde bir sıkıntı yaşanmazken, asıl problem verilen ücretsiz izinlerde ortaya çıkıyor. Ücretsiz izin verilen çalışanların rızası alınmazsa, hukuki olarak sorun teşkil eden durum oluşuyor. Vatandaşların bu dönemde en çok merak ettiği İş Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Av. Bedia Teymur, verilen ücretsiz izinlerde işçi ve işveren arasında yazılı bir mutabakat yapılması gerektiğinin altını çizdi. Teymur, ayrıca ücretsiz izin kullanan çalışanların işsizlik maaşı alamayacağını söyledi.

''YARGITAY UYGULAMALARI ESAS ALINIYOR''

Çalışanların izinleriyle ilgili düzenlemelerin4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtildiğine dikkat çeken Av. Bedia Teymur, ''Ancak İş Kanunu'nda asıl yer verilen konu, ücretli izinlerdir. Bu nedenle ücresiz izin konusunda Yargıtay uygulamalarına göre de hareket edildiği görülür. Yargıtay içtihatları gereğince işverenlerin işçiyi ücretsiz izne zorlaması mümkün değildir. Uygulamada rastlanan bir diğer durum ise işçinin yıllık iznine mahsuben ücretsiz izin kullanmasıdır ki sonuç itibariyle bu da taraflar arasında karşılık mutabakata tabidir.'' dedi.

4875 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen ücretsiz izinler şu şekilde düzenlenmiştir:

1 - Madde 74 İstekleri üzerine, kadın çalışan analık izninin bitiminden itibaren ve 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen eşlerden biri 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanabilir.

2 - Madde 56 Yıllık iznini işyerinin bulunduğu mahal dışında kullanacağını belgeleyen çalışana 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

3 - Madde 56 Kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. (Madde 56)

''ÜCRETSİZ İZİN KULLANAN ÇALIŞAN, İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZ''

Çalışana ücretsiz izin verilmesi, sadece imzalanacak ortak mutabakata bağlı değildir diyen Av. Teymur, ''Ücretsiz izin için işverenin başka şartları da yerine getirmesi gerekiyor. İlk olarak bu izin teklifi, İş Kanunu'nun 22. maddesine göre işçiye yazılı bir şekilde yapılmalıdır. İşçi de bu teklife 6 iş günü içerisinde yanıt vermelidir. Diğer yandan işçi de işvereninden ücretsiz izin talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Taraflar ortak bir mutabakata vararak işçi ücretsiz izine çıkarsa, iş sözleşmesi izin süresi boyunca askıya alınır. Kişinin yaşanan süreç içerisinde işsizlik maaşı alma hakkı da bulunmaz.'' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞILMAYAN GÜNLERİN PRİMİ ÖDENİR Mİ ?

Ücretsiz izinle ilgili uygulamalar kapsamında çalışılmayan günlerin ücretinin ödenmeyeceğini belirten Av. Bedia Teymur, ''Özellikle bu kısım çok önemli ve işçileri mağdur edebilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, ücretsiz izinli günleri için SGK primi ödenmez, eksik gün bildirimi yapılır. Çalışan, 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilir. Kullanılan ücretsiz izinler, süresi kadar işçinin kıdeminden düşürülürken ayrıca çalışan, ücretsiz izin kullandığı dönemde başka bir yerde çalışamaz.'' dedi.

PEKİ BU DURUMU KABUL ETMEYEN İŞÇİ HANGİ HAKLARA SAHİPTİR? NE YAPMALIDIR?

Av. Teymur, merak edilen konuyla ilgili, ''Bu gibi durumlarda çalışanlar, sözleşmelerini 4875 sayılı İş Kanunu'na dayanarak haklı nedenle feshedebilir ve tazminat başta olmak üzere diğer haklarının tamamını alabilir. Bugünlerde şahitlik ettiğimiz koronavirüs salgını gibi olağanüstü durumlarda, zorunlu olarak çalışmalar durdurulabilir.Zorlayıcı nedenden dolayı, işyerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda olduğu ilk hafta için çalışana yarım ücret ödenmesi gerekir. İşveren sonraki dönemde sözleşme fesih hakkını ya da çalışana İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca 3 aylık kısa çalışma yaptırarak ücretin işsizlik sigortası fonundan ödenmesini sağlayabilir." dedi.

''HAKSIZLIĞA UĞRAYAN İŞÇİ, HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMALI''

İşçilerin karşılaştıkları çeşitli durumlarda iddia edilen yaptırımları kabul etmeden önce, alanında uzman bir avukata danışması gerektiğini söyleyen Av. Teymur, ''Gerekiyorsa hukuki süreci başlatmalıdır.'' dedi.

Teymur Hukuk Bürosu

www.teymurhukuk.com

Intagram: @avbediateymur/@teymurhukuk

Tel: 0216 325 00 13

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Faik Öztrak Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan James Bond Seda Akgül Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:43:49. #1.15#
title