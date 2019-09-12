Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü!

12.09.2019 13:35

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Son dönem yaptıkları yakından takip edilen golcü futbolcu için Premier Lig ekibi Tottenham, milli maça temsilci göndermişti.

ATLETICO MADRID DE TAKİPTE

Miliyet'te yer alan habere göre; Londra ekibinin yöneticileri Vedat için bir rapor hazırlarken La Liga devi Atletico Madrid'in de bu transfer için harekete geçtiği iddia edildi. Atletico Madrid yöneticilerinin de Fenerbahçe'nin sıradaki lig maçlarını izlemek için Türkiye'ye temsilci göndereceği de belirtildi.

Arjantinli teknik adam Atletico Madrid, daha önce Türkiye'den Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu Atletico'ya transfer ettirmişti.

25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.