Atletico Madrid, Vedat Muriç için İstanbul'a geliyor!

11.09.2019 19:32

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangı yapan ve Kosova Milli Takımı'nda da gollerine devam eden Vedat Muriç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbol Arena'da yer alan habere göre Milli Takım'daki maçlarında da Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip edilen golcü futbolcu için Atletico Madrid harekete geçti.

2019 YILINDA 17 GOL ATTI

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan Vedat Muriç, Avrupa'da da ses getirdi. Kosova Milli Takımı ile İngiltere deplasmanında 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç için Atletico Madrid yetkililerinin Türkiye'ye geleceği öğrenildi. İspanyol yetkililer, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek. Vedat Muriqi, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol attı.

İşte Muriç'in bu sezon gol attığı takımlar:

Akhisar

Antalya

Malatya

Kayseri (2)

Konya

Beşiktaş

Başakşehir (2)

Ankaragücü

Galatasaray

Alanya

Trabzon

Gazişehir

Bulgaristan

Çekya

İngiltere