Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti

Benfica, sözleşme fesih bedelini 126 milyon euro olarak açıkladığı Joao Felix için Atletico Madrid'in teklif yaptığını açıkladı.

Portekiz temsilcisi, Joao Felix'in sözleşme fesih bedelini 126 milyon olarak açıklarken; Atletico Madrid, transfer için resmi teklifi yaptı. Benfica, Portekiz Borsası'na gönderdiği yazıda, İspanyol ekibinin belirlenen rakamı teklif ettiğini duyurdu.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Antoine Griezmann'ın sözleşme fesih bedelinden 120 milyon euroyu kasasına koyacak olan Atletico Madrid, 19 yaşındaki Felix'i renklerine resmen kattığı takdirde kulüp tarihin en pahalı transferini gerçekleştirecek.

EN PAHALI 5. OYUNCU OLACAK

Felix ayrıca Barcelona'dan 2017'de PSG'ye 222 milyon euroya giden ve rekoru elinde bulunduran Neymar'la birlikte, Kylian Mbappe (180 milyon euro), Philippe Coutinho (142 milyon pound) sonrasında dünyanın en pahalı 4. oyuncusu olacak. Barcelona'nın transfer ettiği Ousmane Dembele (125 milyon euro) ise 5. sıraya gerileyecek.

AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Benfica formasıyla geçen sezon 15'i lig olmak üzere 19 gol atan Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında üç gol bulurken; turnuva tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

Sezonun sonlarına doğru performansındaki artışın ardından Portekiz Milli Takımı'na da seçilen Felix, İsviçre'yi yendikleri UEFA Uluslar Kupası yarı final maçında forvette Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamıştı.