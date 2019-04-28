Atletico Madrid'in Stadı Wanda Metropolitano'da Cinsel İçerikli Film Skandalı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da cinsel içerikli film çektiler. İsmi Ignacio Allende olan ve 'Torb' olarak bilinen yönetmen, Wanda Metropolitano'yu ilginç bir şekilde kullandı.

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Atletico'nun stadında 16 dakikalık bir cinsel içerikli film çeken Torb, filme internet sitesinden ulaşabileceğini söyledi.