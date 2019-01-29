Atletico Madrid'in Fizyoterapisti Oscar Ortega Gözaltına Alındı

İspanya'nın Atletico Madrid takımının fizyoterapisti Oscar Ortega'nın kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Atletico Madrid'in Fizyoterapisti Oscar Ortega Gözaltına Alındı

Atletico Madrid'in fizyoterapisti Oscar Ortega gözaltına alındı.İspanyol jandarmasının pazartesi akşamı Madrid'deki evine giderek gözaltına aldığı Ortega'nın, kadına şiddetle suçlandığı ve halen Majadahonda ilçesindeki jandarma karakolunda tutulduğu belirtildi.

"PROFESÖR ORTEGA" LAKABIYLA TANINIYOR

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 2006 yılından bu yana teknik kadrosunda yer alan 61 yaşındaki fizyoterapist, "Profesör Ortega" lakabıyla tanınıyor.

Kaynak: AA
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