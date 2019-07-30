Atletico Madrid, Dorukhan Toköz'ün peşine düştü
Barcelona'nın 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'ın yerine Madrid ekibi 126 milyon euro ödeyerek Felix'i transfer etmişti. Atletico Madrid'in yeni hedefinin ise Dorukhan Toköz olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı ekip ise oyuncunun fiyatını belirledi: 10 milyon euro...
Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren ardından A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdelerinden biri olmaya devam ediyor...
İtalya Serie A'dan birçok kulübün radarında bulunan 23 yaşındaki ön liberoya son olarak dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip olduğu ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Menajerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar'la ilk teması kuran Atletico'nun, genç oyuncuyu transfer edip uyum sürecini kolay atlatması için 1 sezonluğuna La Liga'dan başka bir takıma kiralama planı olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid'in yakın zaman içerisinde Beşiktaş'ın kapısını resmen çalması beklenirken Siyah-Beyazlılar'ın da Dorukhan'la ilgili olarak isteği net...
DORUKHAN İÇİN 10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Udinese'den sözlü olarak gelen 6 milyon euroluk teklifi geri çeviren Başkan Fikret Orman'ın, başarılı oyuncu için 10 milyon euroluk değer belirlediği ve İspanyol kulübüne de aynı kararını ileteceği belirtildi. Kariyerine ilk etapta Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Dorukhan'ın, kulüplerin anlaşması halinde Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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