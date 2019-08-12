Atletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladı

İspanyol ekip Athletic Bilbao, 25 yaşındaki oyuncusu Inaki Williams ile 9 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

12.08.2019 12:33
Atletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladı

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, takımın gözde yıldızı Inaki Williams'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yıldız futbolcu sözleşmesini tamamlarsa 9 yıl daha Bilbao için top koşturacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun uzun soluklu imzası resmen açıklanırken serbest kalma bedeli de 88 milyon eurodan 135 milyon euroya yükseltildi.

Bilbao altyapısında yetişen Williams'ın adı İngiliz devi Manchester United başta olmak üzere bazı Avrupa devleriyle anılıyordu.

Atletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladı
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