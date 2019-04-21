Atiker Konyaspor, Deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 Berabere Kaldı

Süper Ligin 29. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

Atiker Konyaspor, Deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Ankaragücü, Atiker Konyaspor ile Eryaman Stadında karşı karşıya geldi. Koray Gençerler'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor'un 3 puan hasreti 10 maça çıktı.

KONYASPOR, HAFTAYA GALATASARAY'I KONUK EDECEK

37 puana yükselen Atiker Konyaspor önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Haftayı 36 puanla kapatan Ankaragücü ise haftaya Beşiktaş'a konuk olacak.

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