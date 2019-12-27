Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu

27.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:43

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Caner Erkin'in kullandığı ortada ön direkte kafayı vurarak topu filelere gönderen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla gol yollarında da etkili olan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında 2 asist ve 1 golle oynarken, bu sezonki ilk asistlerini de yapmış oldu.

HEYKEL AÇIKLAMASI

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Atiba, "Bugün güzel bir gündü. İkinci yarıda doğru işleri yaparak önemli bir galibiyet aldık. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık, gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce böyle bir performans çok önemliydi" dedi.

Taraftarın heykelinin dikilmesini istemesiyle alakalı da konuşan 36 yaşındaki yıldız, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.