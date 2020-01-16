Haberler » Spor » Aston Villa, Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor - Spor

Aston Villa, Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa, Monaco forması giyen Cezayirli forvet Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor.

16.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:21
Aston Villa, Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi , kancayı Monaco'da kiralık olarak oynayan Islam Slimani'ye taktı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in, takımın as forveti Wesley'nin sezonu kapatmasının ardından bir forvet takviyesi yapılmasını istemesinin ardından harekete geçildiği aktarıldı.

SICAK BAKIYOR

Fransız basınına göre; Aston Villa, bonservisi Leicester'da bulunan Cezayirli golcü için kiralama teklifinde bulundu. Slimani'nin de Premier Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Monaco'nun Fransa Ligue 1'de PSG ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Slimani, bu sezon çıktığı 14 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.


Haber Videosu

: Aston Villa, Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler