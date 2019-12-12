Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Ada ekibinin 10 milyon euroluk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusunu Dünya Kupası'ndan beri takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı öne sürüldü.
DEAN SMİTH ÇOK İSTİYOR
Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Vida'yı çok istediği ve yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama evet diyeceği gelen bilgiler arasında.