Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardı!

12.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:44

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusunu Dünya Kupası'ndan beri takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı öne sürüldü.

DEAN SMİTH ÇOK İSTİYOR

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Vida'yı çok istediği ve yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama evet diyeceği gelen bilgiler arasında.